Российско-египетский контракт на строительство АЭС готов к подписанию

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комплексный контракт на строительство с участием России первой в Египте АЭС "эд-Дабаа" полностью готов к подписанию, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по развитию и международной деятельности Кирилл Комаров.

"Полностью готов к подписанию контракт с Египтом", — отметил Комаров, слова которого цитируются в годовом отчете Росатома за 2016 год.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС "эд-Дабаа" состоится в 2024 году.