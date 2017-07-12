Росатом добыл первую партию стратегически важного металла скандия

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российское уранодобывающее предприятие "Далур" (Курганская область, входит в контур управления горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом" АО "Атомредметзолото") получило первую, опытную партию стратегически важного редкоземельного металла скандия, сообщила пресс-служба АРМЗ.

Скандий применяется в атомной энергетике, космической технике, микроэлектронике. Росатом в 2015 году принял решение о финансировании инвестиционного проекта по организации попутной, параллельно с ураном, добычи скандия на "Далуре". Была разработана технология добычи скандия и изготовлена пилотная опытно-промышленная установка.

"Первая партия готовой продукции в объеме пяти килограммов получена на опытно-промышленной установке", — говорится в сообщении. После выхода на полную проектную мощность ежегодно планируется производить до полутора тонн оксида скандия, что составит до 15% мирового объема.

У АРМЗ уже есть договоренности о поставке готовой продукции с рядом компаний. В сентябре 2016 года заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АРМЗ Марина Либоракина сообщила журналистам в кулуарах симпозиума Всемирной ядерной ассоциации WNA-2016 в Лондоне, что урановый холдинг намерен поставлять скандий как на внутренний, так и на зарубежный рынки.

"Далур" — первое в России предприятие по добыче урана экологически щадящим способом подземного выщелачивания. Предприятие расположено в Далматовском районе Курганской области. "Далур" ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району (Далматовское, Хохловское и Добровольное). Сырьевая база оценивается в 18,5 тысячи тонн урана.