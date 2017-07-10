Конструкторы считают выгодной систему атомных "блоков будущего" БН-1200

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) в минувшем году продемонстрировали возможность создания после 2030 года в России экономически эффективной энергетической системы с тремя атомными блоками на основе реакторов на быстрых нейтронах типа БН-1200, говорится в годовом отчете предприятия за 2016 год.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

В 2016 году предприятиями Росатома, в том числе "ОКБМ Африкантов" как главный конструктор, велись работы по оптимизации проекта энергоблока БН-1200 для получения конкурентоспособных технико-экономических показателей. Обоснование экономической эффективности проектов энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах — одна из главных задач, которую надо решить для их внедрения с целью коммерческого использования.

"Также в 2016 году в рамках работ по договору с АО "Концерн Росэнергоатом" проведены технико-экономические исследования в обоснование начального этапа замыкания топливного цикла в ядерной энергетической системе с энергоблоками БН-1200М с улучшенными технико-экономическими показателями и предприятиями ядерного топливного цикла в составе двухкомпонентной системы атомной энергетики России", — говорится в годовом отчете.

"В результате выполненных работ показана возможность создания к 2032 году экономически эффективной (достигнуты целевые показатели конкурентоспособности в части удельных показателей и LCOE (levelised cost of energy, средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции — ред.) на рынке энергоисточников) системы из трех энергоблоков БН-1200М (головной блок на Белоярской АЭС и два блока на Южно-Уральской АЭС) и необходимых для их работы предприятий топливного цикла", — отмечается в документе.