Росатом готовится к тендеру на строительство опытного реактора в Индонезии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) в 2016 году подготовило ряд документов, необходимых для принятия решения об участии Росатома в возможном тендере на строительство в Индонезии экспериментального многофункционального высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора (ВТГР) малой мощности, необходимого для развития атомной отрасли этой страны.

Технология ВТГР обеспечивает низкую стоимость электроэнергии за счет высокого КПД таких реакторных установок (до 50%), гибкий топливный цикл, высокий уровень безопасности.

Весной 2015 года российско-индонезийский консорциум RENUKO стал победителем тендера на предпроектную фазу по сооружению опытного энергетического реактора типа ВТГР в Индонезии. С российской стороны "ОКБМ Африкантов" было определено главным конструктором реакторной установки, и до конца 2015 года предприятие разработало ее концептуальный проект.

"В начале 2016 года BATAN завершило рассмотрение материалов концептуального проекта реакторной установки ВТГР малой мощности (РУ RDE), подготовленных по итогам фазы 1 проекта RDE и высоко оценило качество документов, разработанных АО "ОКБМ Африкантов", — сообщается в годовом отчете предприятия за 2016 год.

"Руководствуясь результатами фазы 1 проекта RDE, BATAN приступил к согласованию с другими государственными структурами Индонезии формата организации работ на фазе 2, которая предполагает сооружение РУ RDE. Ожидается, что в 2017 году будет принято решение о проведении тендера на заключение EPC-контракта (комплексный контракт на инжиниринговые, проектные и строительные работы — ред.)", — говорится в годовом отчете.

Отмечается, что "ОКБМ Африкантов" в течение 2016 года во взаимодействии с отраслевым интегратором проекта — компанией Росатома "Русатом Оверсиз Инк" — подготовило ряд технических, маркетинговых и аналитических документов в обеспечение принятия решения об участии организации отрасли во второй фазе проекта RDE.

"ОКБМ Африкантов" (входит в энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш") — крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагает собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Может выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.