Росатом создаст проект оборудования, повышающий эффективность АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (ЦКБМ, Санкт-Петербург, входит в энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") в нынешнем году должно разработать проект главного циркуляционного насоса ГЦНА-1753 — уникального оборудования, не имеющегося у известных мировых производителей, и которое планируется применить в реакторных установках новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш" ("Пакш-2"), которые будут построены с участием России.

Главные циркуляционные насосы — неотъемлемая часть реакторных установок атомных электростанций. Они обеспечивают прокачку теплоносителя через активную зону ядерного реактора с целью отвода тепла от нее.

Разработанный ранее в ЦКБМ главный циркуляционный насос ГЦНА-1753 имеет ряд преимуществ, позволяющих повысить безопасность и эффективность реакторных установок. Основная особенность ГЦНА-1753 — система водяной смазки всех узлов насоса и электродвигателя, это позволяет отказаться от использования масла в реакторном отделении, что значительно повышает пожаробезопасность реакторной установки. Кроме того, исключение маслосистемы и соответствующего оборудования ведет к уменьшению металлоемкости насоса и снижению его веса на несколько тонн. Также ГЦНА-1753 обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, вдобавок сокращается время ремонта этого оборудования.

В целом, улучшенные характеристики надежности и увеличение КПД приводят к существенной экономии средств конечного потребителя на протяжении всего жизненного цикла новых насосов. В конце 2015 года ЦКБМ сообщало об успешном завершении ресурсных испытаний ГЦНА-1753.

Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, ЦКБМ по заказу разработчика реакторной установки для АЭС "Пакш-2" АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область, также входит в "Атомэнергомаш") до конца нынешнего года должно будет создать технический проект ГЦНА-1753, адаптированный под условия проекта реакторной установки для будущей станции.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторными установками по российской технологии ВВЭР-1200 (индекс В-527). Россия даст Венгрии на проект кредит до 10 миллиардов евро.