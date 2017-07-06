Европарламент призвал Турцию отказаться от строительства АЭС "Аккую"

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает Анкару отказаться от строительства первой турецкой АЭС "Аккую".

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

Процесс голосования транслировала видеослужба Еврокомиссии. В поддержку резолюции, носящей рекомендательный характер, проголосовали 477 депутатов, против – 64.

"(Европарлапент – ред.) призывает турецкое правительство отказаться от планов строительства АЭС "Аккую"; указывает, что предполагаемый участок находится в регионе, подверженном сильным землетрясениям, и, следовательно, создающим существенную угрозу не только для Турции, но и для средиземноморского региона", — говорится в тексте резолюции.

Европарламентарии призвали Анкару присоединиться к конвенции об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), "которая обязывает стороны уведомлять и консультироваться друг с другом по крупным проектам, которые могут оказать значительное неблагоприятное трансграничное воздействие на окружающую среду". В этой связи резолюция призывает власти Турции провести консультации с правительствами соседних Греции и Кипра.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил уверенность, что России и Турции удастся выдержать запланированные сроки строительства АЭС "Аккую".

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС "Аккую". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается, но уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.