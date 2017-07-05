Лукашенко ответил на претензии Литвы к постройке АЭС в Белоруссии

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал политизированными претензии Литвы к постройке АЭС на территории Белоруссии и предложил Вильнюсу совместно использовать станцию.

"Литовская республика часто поднимает этот вопрос. Я это нормально воспринимаю и недавно литовцам предложил: сколько мы будем ссориться из-за этой станции, давайте ее вместе простроим и будем эксплуатировать, как белорусско-литовскую станцию, чтобы она обеспечивала электроэнергией и Беларусь, и Литву, если нужно Латвию, Эстонию, Польшу и другие государства", — сказал Лукашенко на официальном открытии ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

"Мы считаем, что этот вопрос политизирован. Давайте сядем вместе, разберемся, как следует в этом вопросе, и снимем этот вопрос. Нам, Литве и Белоруссии, нужна эта станция", — подчеркнул президент Белоруссии.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт.

Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.