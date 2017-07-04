РФ и Китай до конца года подпишут документы по четырем проектам "Росатома"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидеры РФ и КНР дали установку правительствам двух стран подписать пакет документов по четырем проектам "Росатома" в Китае до конца текущего года, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Четыре темы. Строительство седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС по российскому дизайну, это работа по поставке ритэгов, это работа по взаимодействию с китайской стороной по достройке быстрого реактора и о выделении площадки для новых блоков, помимо Тяньваньской дополнительной станции", — сказал Лихачев.

"Сейчас мы готовим юридические документы, межправсоглашения, контракты по этим четырем темам… Лидеры обсудили положение дел и дали установку правительствам на завершение всех переговоров… до конца года. На выход на подписание всего пакета по четырем темам", — добавил он.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году. Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков №№ 7 и 8 Тяньваньской АЭС.

При содействии российских атомщиков в Китае также построен и пущен экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR (с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) тепловой мощностью 65 МВт и электрической мощностью 20 МВт.

В ноябре 2016 года главы правительств РФ и Китая приняли совместное заявление о развитии стратегического сотрудничества в области мирного атома. В частности, планируются строительство с участием "Росатома" энергоблоков на новых площадках в Китае, а также развитие сотрудничества по плавучим атомным станциям и перспективному направлению реакторов на быстрых нейтронах.