Эксперты Росатома в июле наметят будущее проекта атомного блока БН-1200

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Результаты технико-экономической оптимизации проекта перспективного российского коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 намечено обсудить во второй декаде июля на совместном заседании тематических научно-технических советов (НТС) госкорпорации "Росатом" и концерна "Росэнергоатом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом проведения заседания.

Обоснование экономической эффективности проектов энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах — одна из главных задач, которую надо решить для их внедрения с целью коммерческого использования.

© Фото : АО "ОКБМ Африкантов" Схема атомного реактора на быстрых нейтронах БН-1200 © Фото : АО "ОКБМ Африкантов" Схема атомного реактора на быстрых нейтронах БН-1200

Ранее в текущем году экспертная группа, созданная распоряжением Росатома, подготовила предварительный отчет с результатами экспертизы и выводами о конкурентоспособности проекта БН-1200 по сравнению с проектами энергоблоков с реакторами на тепловых нейтронах, составляющими основу современных АЭС.

"На 18 июля намечено проведение совместного заседания тематического научно-технического совета №1 Росатома ("Ядерные энергетические установки и атомные станции" — ред.), тематического НТС №8 Росатома ("Новая технологическая платформа атомной энергетики" — ред.) и научно-технического совета Росэнергоатома", — сообщил РИА Новости источник.

"Повестка планируемого заседания — "Результаты технико-экономической оптимизации технического проекта реакторной установки БН-1200 и материалов энергоблока с реакторной установкой БН-1200", — сказал собеседник агентства.

Перспективные реакторы

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.