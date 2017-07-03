Эксперты Росатома в июле наметят будущее проекта атомного блока БН-1200

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Результаты технико-экономической оптимизации проекта перспективного российского коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 намечено обсудить во второй декаде июля на совместном заседании тематических научно-технических советов (НТС) госкорпорации "Росатом" и концерна "Росэнергоатом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с планом проведения заседания.
Обоснование экономической эффективности проектов энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах — одна из главных задач, которую надо решить для их внедрения с целью коммерческого использования.
Ранее в текущем году экспертная группа, созданная распоряжением Росатома, подготовила предварительный отчет с результатами экспертизы и выводами о конкурентоспособности проекта БН-1200 по сравнению с проектами энергоблоков с реакторами на тепловых нейтронах, составляющими основу современных АЭС.
"На 18 июля намечено проведение совместного заседания тематического научно-технического совета №1 Росатома ("Ядерные энергетические установки и атомные станции" — ред.), тематического НТС №8 Росатома ("Новая технологическая платформа атомной энергетики" — ред.) и научно-технического совета Росэнергоатома", — сообщил РИА Новости источник.
"Повестка планируемого заседания — "Результаты технико-экономической оптимизации технического проекта реакторной установки БН-1200 и материалов энергоблока с реакторной установкой БН-1200", — сказал собеседник агентства.
Перспективные реакторы
По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.
В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.