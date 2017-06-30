Вьетнам будет развивать ядерную энергетику в сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вьетнам намерен развивать у себя ядерные технологии в сотрудничестве с РФ, заявил президент страны Чан Дай Куанг.
По его словам, Вьетнам намерен использовать получаемую энергию в мирных целях.
"Я бы также хотел попросить вас эффективно продолжать сотрудничество и в других областях, таких как оборонная, безопасность, наука и технологии, а также туризм. Хочу подчеркнуть: нужно вывести отношения в этих областях на тот высокий уровень, на котором находятся политические связи наших двух стран", — добавил глава государства.