Вьетнам будет развивать ядерную энергетику в сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вьетнам намерен развивать у себя ядерные технологии в сотрудничестве с РФ, заявил президент страны Чан Дай Куанг.

"Мы выступаем за то, чтобы активизировать сотрудничество с Россией во всех областях. Исходя из интересов двух сторон, мы решили, что мы продолжим сотрудничество с Россией в сооружении во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий и подготовки кадров для этого центра", — сказал Куанг на переговорах с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По его словам, Вьетнам намерен использовать получаемую энергию в мирных целях.

"Я бы также хотел попросить вас эффективно продолжать сотрудничество и в других областях, таких как оборонная, безопасность, наука и технологии, а также туризм. Хочу подчеркнуть: нужно вывести отношения в этих областях на тот высокий уровень, на котором находятся политические связи наших двух стран", — добавил глава государства.