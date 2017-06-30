Российские ученые создали новый способ хранения радиоактивных отходов

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Коллектив российских ученых предложил новую технологию, пригодную для обеспечения долговременного хранения радиоактивных отходов, результаты этой работы опубликованы в престижном международном журнале Journal of Alloys and Compounds.

Разработка новых технологий, необходимых для долговременного хранения радиоактивных отходов, считается одним из важных направлений развития атомной энергетики.

Специалисты химического факультета МГУ имени Ломоносова, Курчатовского института и Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук предложили новые так называемые стекла-матрицы для долговременного хранения радиоактивных отходов.

"Очень важно знать, в какой степени окисления находятся ионы радионуклидов (урана), чтобы прогнозировать устойчивость формы нахождения ионов актинидов к выщелачиванию со временем. Надежное определение степени окисления актинидов — большая проблема. В работе предложена и применена физически обоснованная методика определения степени окисления таких ионов и их ионного состава в алюминий-фосфатных стеклах", — пояснил один из авторов работы, ведущий научный сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ Юрий Тетерин, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы вуза.

Ученые разработали методику, пригодную для определения степени окисления актинидов и их ионного состава на всех этапах получения атомной энергии, от разработки урановых месторождений до трансмутации ("пережигания") опасных радиоактивных изотопов, включая решение проблем, связанных с разделением и захоронением ядерных отходов, а также при решении экологических задач, сопровождающих обращение с радиоактивными отходами, отмечается в сообщении.