Россия и Вьетнам обсудят финансовую схему проекта центра ядерной науки

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия и Вьетнам проведут консультации по условиям финансирования строительства с участием госкорпорации "Росатом" центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме, а также разработают план дальнейшего сотрудничества в области развития вьетнамской ядерной инфраструктуры, сообщил департамент коммуникаций Росатома.

Росатом и министерство науки и технологий Вьетнама в четверг в Москве подписали меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и президента Вьетнама Чай Дан Куанга. Со стороны Росатома меморандум подписал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, с вьетнамской стороны — заместитель министра науки и технологий Вьетнама Чан Вьет Тхань.

Как поясняет Росатом, этот документ станет "дорожной картой" при реализации проекта строительства ядерного исследовательского центра. Этот центр должен стать одним из крупнейших в Азии и будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии ядерной науки во Вьетнаме.

Его создание позволит продолжить работу по освоению атомных технологий и их применению в неэнергетической области, для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства, других областей, отмечается в сообщении.

"Стороны намерены развивать сотрудничество по проекту сооружения центра ядерной науки и технологий, в частности проработать дальнейшие шаги после утверждения предварительного технико-экономического обоснования проекта правительством Вьетнама. Документ также предусматривает проведение консультаций по условиям финансирования проекта", — говорится в сообщении.

Кроме того, партнеры планируют разработать план дальнейшего сотрудничества в области развития ядерной инфраструктуры Вьетнама.

Соглашение о сотрудничестве в сооружении центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме подписано между Россией и Вьетнамом в 2011 году, а в 2014 году — генеральное рамочное соглашение.

Центр будет оснащен исследовательским реактором российского дизайна, многоцелевым циклотроном, а также научно-исследовательскими лабораториями, инженерным комплексом, оборудованием и инфраструктурой для обеспечения безопасного функционирования центра.