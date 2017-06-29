В Индии с участием России началось возведение II очереди АЭС "Куданкулам"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Строительство с участием России второй очереди (третий и четвертый энергоблоки) АЭС "Куданкулам" началось в Индии, сообщил генподрядчик строительства группа компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

"29 июня 2017 года состоялась церемония заливки бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди атомной электростанции", — говорится в сообщении.

АЭС "Куданкулам" возводится в индийском штате Тамилнаду в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (входят в группу компаний госкорпорации "Росатом" ASE).

Первый блок станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Второй блок в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.