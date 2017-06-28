В Росатоме заявили, что не видят проблем в сотрудничестве со странами ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" не видит никаких проблем в сотрудничестве со странами Евросоюза по атомной энергетике, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора Росатома по развитию — директор блока по международной деятельности Кирилл Комаров.

"Я не вижу сегодня абсолютно никаких проблем в сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕС в области атомной энергетики. У нас очень успешное многолетнее сотрудничество, которое началось 47 лет назад и никогда, ни на один день, не прерывалось", — сказал Комаров в кулуарах конференции по атомной безопасности в Европе (Conference 2017 Nuclear safety in Europe).

"У нас сегодня объем взаимной торговли, причем я имею в виду как поставки из России в Евросоюз и из Европы в РФ, а также наши совместные проекты в третьих странах, исчисляется ежегодно миллиардами евро. Это очень успешное взаимовыгодное сотрудничество, которое мы постоянно развиваем и дополняем новыми элементами", — добавил он.