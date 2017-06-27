Хакерская атака никак не отразилась на работе российских АЭС

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Хакерская атака никак не отразилась на работе атомных электростанций, действующих в России, заявил РИА Новости во вторник представитель концерна "Росэнергоатом".

"Все российские АЭС работают в штатном режиме. Хакерская атака никак не коснулась их работы", — сказал собеседник агентства.

Сегодня в разных странах произошла целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Перестал работать контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.