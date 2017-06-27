"Росатом": уникальный ядерный реактор МБИР может стать меганаучным проектом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Строящемуся в России самому мощному в мире многоцелевому исследовательскому ядерному реактору на быстрых нейтронах (МБИР), который необходим для решения задач развития атомной энергетики, планируется официально придать статус так называемого меганаучного проекта (megascience), к которым относятся крупнейшие исследовательские установки с международным участием, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — директор блока по управлению инновациями госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков.

По его словам, в нынешнем году Росатом начнет подготовку проекта постановления правительства РФ по МБИР. Документ, в частности, узаконит официальный статус международного центра исследований, который будет создан на базе МБИР.

"Мы уже договорились с министерством образования и науки о намерении включить проект МБИР в список проектов класса "megascience", — сказал Першуков в кулуарах проходящей в Екатеринбурге под эгидой МАГАТЭ крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17.

Установками "меганаучного" класса называют международные исследовательские комплексы, где проводятся уникальные, масштабные эксперименты. Такие установки позволяют добиваться качественных прорывов в тех или иных областях.

Реактор МБИР строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.

Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.