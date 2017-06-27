Строительство двух реакторов АЭС "Сингори" в Южной Корее приостановят

Работник проверяет на радиацию бочки с ядерными отходами на атомной станции в Южной Корее. Архивное фото

Работник проверяет на радиацию бочки с ядерными отходами на атомной станции в Южной Корее. Архивное фото

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи приняло решение приостановить строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Сингори", сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап.

По его данным, строительство будет временно прекращено для более детального изучения общественного мнения. Решение было принято на правительственном совещании в Сеуле с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. С приходом к власти в мае этого года он заявил, что пересмотрит политику в области атомной энергетики.

В Южной Корее действуют 22 атомных реактора, вырабатывая около 30 процентов электричества в этой стране.

Строительство пятого и шестого реакторов на станции "Сингори" было начато в прошлом году. Как сообщала газета "Тона ильбо", проделано примерно 28 процентов всех работ в этом проекте, затрачено уже 1,34 миллиарда долларов.