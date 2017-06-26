Эксперт: российский атомный энергоблок БН-1200 можно построить за 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Достигнутый высокий уровень проработки проекта перспективного российского коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 позволяет говорить о возможности строительства этого энергоблока в России в течение 10 лет с момента принятия решения о его сооружении, сообщил журналистам главный конструктор БН-1200 предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) Сергей Шепелев.

"Мы выполнили ряд исследований, которые позволили нам значительно улучшить технико-экономические характеристики проекта (энергоблока БН-1200), но при этом не ухудшить характеристики безопасности", — сказал Шепелев в понедельник в кулуарах открывшейся в Екатеринбурге крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам.

"Сейчас, по нашим, разработчиков, оценкам, мы даже несколько лучше по экономическим характеристикам легководных реакторов (составляющих основу атомной энергетики — ред.), в том числе ВВЭР-ТОИ (перспективный российский проект атомного блока, обеспечивающий высокий уровень безопасности и технико-экономических показателей — ред.)", — добавил Шепелев.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году должна быть готова детализированная "дорожная карта" реализации проекта БН-1200 до его энергетического пуска (начала выработки электроэнергии). "Дорожная карта" должна содержать набор взаимосвязанных работ по основным этапам жизненного цикла энергоблока до момента энергетического пуска головного блока БН-1200, включая его контрактацию, НИОКР, разработку, согласование и утверждение необходимой документации, получение разрешений и лицензий, изготовление и транспортировку оборудования, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы и ввод в блока эксплуатацию, обучение персонала.

"Мы разработали "дорожную карту". В соответствии с ней, если, например, решение о строительстве будет принято, например, в этом году, то в 2027 году мы будем готовы осуществить энергетический пуск и ввести (энергоблок БН-1200) в эксплуатацию", — сказал Шепелев.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800. Сообщалось, что это может произойти не ранее 2019 года.