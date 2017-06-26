Чехия, Словакия, Венгрия и Польша примут участие в проекте реактора МБИР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Научные институты и компании стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) примут участие в работе международного центра исследований, который будет работать на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР.

Госкорпорация "Росатом" и Центр компетенций V4G4 (V4G4 Center of Excellence, был создан четырьмя институтами атомных исследований и инжиниринговыми компаниями из стран Вышеградской четверки) подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании по участию в создаваемом центре исследований на базе МБИР.

Подписание состоялось в ходе открывшейся в понедельник в Екатеринбурге крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17. Документ подписали заместитель генерального директора, директор блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков и председатель координационного комитета Центра компетенций V4G4 Янош Гадо.

Согласно меморандуму, партнеры договорились согласовать ключевые условия участия в международном центре исследований на базе МБИР и определить необходимый объем реакторного ресурса для выполнения научной программы.

Реактор МБИР строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.

Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.