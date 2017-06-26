Чехия, Словакия, Венгрия и Польша примут участие в проекте реактора МБИР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Научные институты и компании стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) примут участие в работе международного центра исследований, который будет работать на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР.
Подписание состоялось в ходе открывшейся в понедельник в Екатеринбурге крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17. Документ подписали заместитель генерального директора, директор блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков и председатель координационного комитета Центра компетенций V4G4 Янош Гадо.
Согласно меморандуму, партнеры договорились согласовать ключевые условия участия в международном центре исследований на базе МБИР и определить необходимый объем реакторного ресурса для выполнения научной программы.
Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.