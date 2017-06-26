Второй энергоблок БелАЭС сдадут в 2019 году, как и планировалось

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Запуск второго энергоблока сооружаемой в Островце Гродненской области Белорусской АЭС состоится в соответствии с графиком, сообщил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

Ранее пресс-служба Белорусской АЭС сообщила, что во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора с опорой контактной сети. Подчеркивалось, что повреждений на корпусе реактора не выявлено. Однако МИД Литвы вручил ноту послу Белоруссии в связи с этим. На прошлой неделе гендиректор госпредприятия "БелАЭС" Михаил Филимонов сообщил, что новый корпус реактора для второго энергоблока будет доставлен на строительную площадку в августе.

Петришевский напомнил, что на форуме "Атомэкспо" в Москве была достигнута договоренность с "Росатомом" ускорить работы на первом энергоблоке Белорусской АЭС, чтобы сдать его в срок в 2019 году.

"Продолжаются работы и на втором энергоблоке. В части упомянутого инцидента с корпусом реактора могу сказать, что между Беларусью и Россией подписано соответствующее дополнительное соглашение к контракту, согласно которому на втором энергоблоке БелАЭС установят корпус реактора, ранее предназначавшийся для Балтийской АЭС (станция в Калининградской области России). Сроки ввода второго энергоблока не сдвинутся, а его запуск состоится, как и запланировано. Стоимость проекта также не должна претерпеть изменений. Кредит на строительство БелАЭС взят в России на выгодных условиях", — сказал посол.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

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