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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Лихачев: реакторы на быстрых нейтронах помогут "озеленить" атомную энергию

07:2026.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев. Архивное фотоГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Ядерные реакторы на быстрых нейтронах, активно разрабатываемые в мире, помогут сделать атомную энергию по-настоящему возобновляемым и при этом безопасным ресурсом, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Екатеринбург. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Будущее мировой атомной энергетики не разрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются "быстрые" реакторные технологии. Это позволяет говорить, что в видимой перспективе мировая атомная энергетика станет действительно возобновляемым источником энергии, основанном на радиационно-эквивалентном обращении с делящимися материалами", — сказал Лихачев в своем приветствии участникам открывшейся в понедельник в Екатеринбурге крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17.

По его словам, неслучайно, что нынешняя конференция, ставшая крупнейшей в истории по данной тематике, проходит именно в России. "Как известно, Росатом является одним из мировых лидеров в сфере развития технологий "быстрых" реакторов", — сказал Лихачев.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Росатома напомнил, что на Белоярской АЭС в настоящее время действуют единственные в мире энергетические реакторы на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности — БН-600 (на блоке №3 станции) и БН-800 (на блоке №4). Кроме того, готов и проходит технико-экономическую экспертизу проект коммерческого энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200, в рамках проекта "Прорыв" создается опытно-демонстрационный энергетический комплекс с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

Кроме того, в России идет строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, на базе которого будет создан международный центр исследований.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

Индия. Архивное фото
© Fotolia / Rawpixel.com
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Конференция FR (от fast reactors, "быстрые реакторы") — глобальный международный форум, на который приезжают представители стран, которые занимаются тематикой этих установок, необходимых для развития атомной энергетики.

Конференция FR17, которая пройдет 26-29 июня, будет экспертной площадкой для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области "быстрых" реакторов и их топливных циклов. Организатором форума стало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при содействии госкорпорации "Росатом".

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