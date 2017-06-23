Индийский регулятор разрешил строительство второй очереди АЭС "Куданкулам"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Индийский атомный регулятор (AERB) выдал разрешение на проведение процедуры заливки "первого бетона" в основание второй очереди (энергоблоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам", которая будет построена в Индии с участием России.

Об этом AERB сообщил в пятницу. Как следует из сообщения, разрешение было выдано 19 июня. Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства новых блоков АЭС.

Ранее глава группы компаний ASE (генподрядчик по строительству АЭС, входит в госкорпорацию "Росатом") Валерий Лимаренко сообщил журналистам на форуме "Атомэкспо-2017", что заливка первого бетона планируется в конце июня-начале июля нынешнего года.

АЭС "Куданкулам" возводится в индийском штате Тамилнаду в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (входят в группу компаний госкорпорации "Росатом" ASE).

Первый блок станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Второй блок в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.