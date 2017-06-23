В цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива. Архивное фото

В цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива. Архивное фото

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) планирует в 2017 году провести у себя пилотную переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) российских АЭС по уникальным технологиям, не создающим рисков для окружающей среды, сообщает корпоративное издание "Вестник ГХК" со ссылкой на генерального директора предприятия Петра Гаврилова.

На изотопно-химическом заводе ГХК построен самый современный в мире пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по радиохимической переработке ОЯТ реакторов АЭС, в котором будут применяться новейшие, экологически чистые технологии. Пусковой комплекс позволит отработать технологические режимы переработки ОЯТ в полупромышленном масштабе. В перспективе на базе ОДЦ планируется создать крупномасштабный завод по регенерации отработавшего топлива различных типов реакторов для атомной отрасли.

"В этом году стоит архиважная задача: пуск ОДЦ на "горячих" материалах, разделка и переработка реальной отработавшей тепловыделяющей сборки", — сказал Гаврилов, слова которого цитирует "Вестник ГХК".

Особенностью технологий, которые применят на ОДЦ, будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. Таким образом, у российских специалистов появится уникальная возможность впервые в мире доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. По мнению специалистов, этими технологиями сейчас не обладает никакая другая страна, кроме России. Строительство центра стало технологически самым сложным проектом за всю новейшую историю ГХК.

Ранее после проведения комплекса соответствующих мероприятий и испытаний технологическая линия пускового комплекса ОДЦ, прошедшая отработку на "холодных" материалах, получила лицензию Ростехнадзора для переработки реального отработавшего ядерного топлива.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.