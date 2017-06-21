Росатом намерен опробовать реактор для наработки молибдена-99 в 2018 году

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Эксплуатацию пилотного растворного реактора "Аргус-М", предназначенного для наработки широко востребованного в ядерной медицине изотопа молибден-99, планируется начать в будущем году на площадке предприятия Росатома Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), сообщил РИА Новости гендиректор центра Валентин Костюков.

"Сейчас идет размещение реакторной установки на площадке нашего центра. Ввод ее в эксплуатацию намечен на 2018 год", — сказал он в кулуарах форума "Атомэкспо-2017".

Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.

Росатом ранее начал проект по производству компактных ядерных реакторов "Аргус-М" для наработки молибдена-99. Ожидается, что в случае успеха проекта Росатом сможет занять лидирующие позиции в мире в этом направлении.

Реактор имеет ряд существенных преимуществ — это компактная установка, эффективная с точки зрения наработки изотопов. Еще один плюс этой установки — ее относительно низкая стоимость.

"Аргус-М" обладает так называемой естественной безопасностью — он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации. Поэтому санитарно-защитная зона подобного реактора составляет 50 метров, и его можно размещать в непосредственной близости от жилой застройки.

В Росатоме для реализации проекта сегодня создана кооперация из отраслевых предприятий. Главным конструктором и одновременно производителем установки является предприятие Росатома АО "Красная Звезда".

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").