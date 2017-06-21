Росатом намерен опробовать реактор для наработки молибдена-99 в 2018 году
16:2321.06.2017
(обновлено: 16:25 21.06.2017)
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Эксплуатацию пилотного растворного реактора "Аргус-М", предназначенного для наработки широко востребованного в ядерной медицине изотопа молибден-99, планируется начать в будущем году на площадке предприятия Росатома Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), сообщил РИА Новости гендиректор центра Валентин Костюков.
"Сейчас идет размещение реакторной установки на площадке нашего центра. Ввод ее в эксплуатацию намечен на 2018 год", — сказал он в кулуарах форума "Атомэкспо-2017".
Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.
Росатом ранее начал проект по производству компактных ядерных реакторов "Аргус-М" для наработки молибдена-99. Ожидается, что в случае успеха проекта Росатом сможет занять лидирующие позиции в мире в этом направлении.
Реактор имеет ряд существенных преимуществ — это компактная установка, эффективная с точки зрения наработки изотопов. Еще один плюс этой установки — ее относительно низкая стоимость.
"Аргус-М" обладает так называемой естественной безопасностью — он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации. Поэтому санитарно-защитная зона подобного реактора составляет 50 метров, и его можно размещать в непосредственной близости от жилой застройки.
В Росатоме для реализации проекта сегодня создана кооперация из отраслевых предприятий. Главным конструктором и одновременно производителем установки является предприятие Росатома АО "Красная Звезда".
Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").
Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.