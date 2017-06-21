Россия намерена построить на АЭС в Бразилии хранилище отработанного топлива

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в сооружении хранилища отработавшего ядерного топлива на бразильской АЭС "Ангра", заявил президент России Владимир Путин.

"Перспективные проекты имеются в атомной энергетике. В начале этого года компания российская "Росатом" выиграла тендер на поставку урана для бразильских АЭС. Компания… хотела бы получить подряд на сооружение хранилища отработанного ядерного топлива на площадке АЭС "Ангра" в штате Рио-де-Жанейро", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Мишелем Темером.