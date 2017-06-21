Росатом рассказал о разработке технологий для безопасного освоения Арктики

НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Росатом создает новые проекты и разрабатывает уникальные технологии для экономически эффективного и экологически безопасного освоения арктического региона, заявил заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков на форуме "Технопром" в Новосибирске.

"Мы уделяем Арктике особое внимание, я имею в виду проекты по ледокольному флоту, по энергоснабжению арктических территорий, по новым материалам, способным выдержать низкие температуры в регионе", — сказал он на сессии "Делай в России: индустриализация двойного назначения".

По его словам, особое внимание Росатом уделяет развитию цифровых технологий, в том числе суперкомпьютерам, аддитивным технологиям (3D-печати), разработке проектов АЭС малой и средней мощности.

Один из таких проектов, уникальную автономную атомную станцию с термоэмиссионной ядерной энергоустановкой, представил научный дивизион Росатома на международной выставке форума.

Сегодня Росатом в Арктике осуществляет с помощью атомных ледоколов проводку судов по Северному морскому пути, благодаря Билибинской АЭС обеспечивает энергоснабжение арктических регионов, решает экологические проблемы так называемого ядерного наследия, демонтирует и утилизирует радиоизотопные термоэлектрические генераторы и контролирует радиационную обстановку в регионе.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума — диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В работе "Технопрома" принимает участие большая делегация Росатома во главе с заместителем генерального директора – директором Блока по управлению инновациями Росатома Першуковым.