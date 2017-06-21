Росатом: новые реакторы обеспечат России лидерство на атомном рынке
10:3021.06.2017
(обновлено: 10:31 21.06.2017)
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НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Развитие современных технологий атомной энергетики, в том числе технологий энергетических реакторов малой и средней мощности, а также реакторов так называемого четвертого поколения позволит России обеспечивать лидирующие позиции на мировом атомном рынке, заявил РИА Новости заместитель генерального директора – директор блока по управлению инновациями госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков на форуме "Технопром-2017".
"В условиях серьезной мировой конкуренции на рынке возведения атомных станций Росатому необходимо внедрять новые прорывные, инновационные технологии", — сказал Першуков.
"Конечно, ни о каком схлопывании рынка строительства АЭС речи не идет. Я говорю прежде всего о том, что необходимо внедрять новые продукты, среди которых можно назвать реакторы малой и средней мощности, реакторы Поколения IV и многие другие. Современные технологии позволят Росатому получит необходимые конкурентные преимущества в мире", — отметил он.
Ядерные реакторные системы четвертого поколения, разрабатываемые сейчас в мире, будут обладать более высокими эксплуатационными показателями, чем предыдущие поколения реакторов, в области обеспечения устойчивого развития, конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения делящихся материалов, оправдывая использование в их отношении выражения "технологический прорыв".
К числу реакторов четвертого поколения относятся новые реакторы на быстрых нейтронах, с помощью которых планируется отработать технологии замыкания ядерного топливного цикла, необходимые для развития атомной энергетики, решения ее ресурсных и экологических задач. По мнению специалистов, Россия занимает лидирующее место в мире в области строительства реакторов на быстрых нейтронах.
Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.