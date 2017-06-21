Росатом: новые реакторы обеспечат России лидерство на атомном рынке

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Развитие современных технологий атомной энергетики, в том числе технологий энергетических реакторов малой и средней мощности, а также реакторов так называемого четвертого поколения позволит России обеспечивать лидирующие позиции на мировом атомном рынке, заявил РИА Новости заместитель генерального директора – директор блока по управлению инновациями госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков на форуме "Технопром-2017".

"В условиях серьезной мировой конкуренции на рынке возведения атомных станций Росатому необходимо внедрять новые прорывные, инновационные технологии", — сказал Першуков.

"Конечно, ни о каком схлопывании рынка строительства АЭС речи не идет. Я говорю прежде всего о том, что необходимо внедрять новые продукты, среди которых можно назвать реакторы малой и средней мощности, реакторы Поколения IV и многие другие. Современные технологии позволят Росатому получит необходимые конкурентные преимущества в мире", — отметил он.

Ядерные реакторные системы четвертого поколения, разрабатываемые сейчас в мире, будут обладать более высокими эксплуатационными показателями, чем предыдущие поколения реакторов, в области обеспечения устойчивого развития, конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения делящихся материалов, оправдывая использование в их отношении выражения "технологический прорыв".

К числу реакторов четвертого поколения относятся новые реакторы на быстрых нейтронах, с помощью которых планируется отработать технологии замыкания ядерного топливного цикла, необходимые для развития атомной энергетики, решения ее ресурсных и экологических задач. По мнению специалистов, Россия занимает лидирующее место в мире в области строительства реакторов на быстрых нейтронах.