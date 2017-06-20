Росатом: строительство Белорусской АЭС идет по плану, без проблем

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Строительство Белорусской АЭС идет по плану, никаких проблем там нет, заявил замглавы Росатома Кирилл Комаров.

"Никаких непреодолимых проблем нет, все идет по плану", — сказал Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".

Что касается опасений Литвы по поводу якобы опасности проекта Белорусской АЭС, то они вызваны экономическими причинами потому, что Вильнюс был вынужден в свое время по требованию ЕС закрыть Игналинскую АЭС, отметил Комаров. По его словам, позиция Литвы — это проявление недружественной конкуренции.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.