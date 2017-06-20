В Росатоме заявили, что намерены строить ветроэлектростанции за рубежом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" намерена участвовать в реализации проектов по строительству ветроэлектростанций за рубежом, но чтобы делать предложения в этой сфере иностранным партнерам, сначала надо получить необходимый опыт, строя подобные станции в России, заявил журналистам первый заместитель генерального директора "Росатома" Кирилл Комаров.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. Ранее в июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

"Думаю, что мы будем обязательно выходить с нашими ветроустановками за рубеж. Но мы, как обычно, здесь хотим работать ровно в той практике, по которой мы работаем всегда — прежде чем что-либо предлагать миру, надо построить это у себя дома, получить соответствующие референции", — сказал Комаров в кулуарах форума "Атомэкспо-2017".

"В целом мы считаем, что у нас достаточно хорошие шансы на работу за рубежом", — отметил он.

Ранее "Росатом" выбрал голландскую Lagerwey своим партнером по созданию ветроэлектростанций в РФ. Производство компонентов для ветроэлектроустановок по технологии Lagerwey намечено локализовать на машиностроительном предприятии "Росатома" "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область).