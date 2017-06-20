МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Россия и Египет могут скоро подписать комплексный контракт по строительству египетской АЭС, контракт находится в высокой степени готовности, заявил первый замглавы госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Ранее официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза сообщил РИА Новости, что подготовка всех четырех контрактов из пакета на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море завершена.

"Поскольку мы никогда не любим заранее объявлять что-то, пока оно не случилось, я не буду называть конкретную дату, когда будет подписание, но, по нашим ощущениям, это будет довольно скоро. Контракт находится в высокой степени готовности", — сказал Комаров на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. Пакет из четырех контрактов на строительство станции должен быть подписан в торжественной обстановке в ближайшее время. В контрактах оговаривается строительство АЭС, ввод в работу и последующая эксплуатация, подготовка кадров, поставка и утилизация ядерного топлива.