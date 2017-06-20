Росатом рассчитывает подписать еще один контракт на поставки топлива в США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в текущем году рассчитывает заключить с еще одним американским оператором АЭС контракт на опытную эксплуатацию российского ядерного топлива "ТВС-Квадрат", сообщил старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев на брифинге в рамках форума "Атомэкспо-2017".

"В этом году, мы уверены, что подпишем еще один контракт на опытно-промышленную эксплуатацию с еще одним крупным американским оператором. Всего в консорциум, который поддерживает программу топлива "ТВС-Квадрат" США, входит 5 американских операторов. В следующем году мы эту программу опытно-промышленной эксплуатации значительно расширим", — отметил он.

В ноябре 2016 года топливная компания Росатома ТВЭЛ заключила первый коммерческий контракт на поставки отечественного топлива "ТВС-Квадрат", созданного с целью выхода на рынок топлива для реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС зарубежных проектов.

Согласно базе данных PRIS МАГАТЭ, в настоящее время в мире эксплуатируется 291 энергетический ядерный реактор типа PWR (из общего числа в 450 энергетических реакторов разного типа, действующих в разных странах).

Потенциальный объем рынка топлива "ТВС-Квадрат" для атомных энергоблоков превышает 100 реакторов типа PWR в США и Европе, рассчитали в Росатоме.