В Египте заявили о завершении подготовки всех контрактов по АЭС

КАИР, 20 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Завершена подготовка всех четырех контрактов из пакета на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

"Завершена подготовка окончательного варианта четырех контрактов по проекту. Это важный шаг на пути к завершению всех необходимых законодательных мер перед окончательным подписанием (контрактов – ред.)", — сказал представитель минэнерго.

По его словам, в настоящее время идет работа над приложениями к четырем контрактам. Они будут регулировать вопросы исполнения контрактов в рамках законодательства и достигнутых договоренностей, и призваны гарантировать соблюдение контрактных обязательств.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. Пакет из четырех контрактов на строительство станции должен быть подписан в торжественной обстановке в ближайшее время. В контрактах оговаривается строительство АЭС, ввод в работу и последующая эксплуатация, подготовка кадров, поставка и утилизация ядерного топлива.