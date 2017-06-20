Росатом показал на "Атомэкспо" макет ядерной "батарейки" для космоса

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом" ФГУП "НИИ НПО "Луч" (Подольск, Московская область) на форуме "Атомэкспо-2017" впервые представило созданный в составе консорциума ряда российских предприятий макет компактного источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63.

Свойства никеля-63 (Ni-63) делают его очень удобной основой миниатюрных, безопасных и не требующих обслуживания бета-вольтаических источников питания с длительным (не менее 50 лет) сроком службы и относительно высокой удельной мощностью. Такие источники питания можно использовать в разных областях, например, в медицине и космонавтике, а также труднодоступных районах и в экстремальных условиях.

"Мы представили на форуме макет такого источника. Это результат завершенной научно-исследовательской работы, выполненной в инициативном порядке. В дальнейшем планируется оптимизировать эксплуатационные характеристики", — отметил в беседе с журналистами участник проекта, заместитель начальника лаборатории "Луча" Александр Павкин.

"В данном случае мы получили мощность источника порядка одного микроватта — она уже достаточна для обеспечения, например, работы кардиостимулятора", — сказал Павкин.

Разработка выполнена совместно "Лучом" и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" (ТИСНУМ, Троицк).

Никеля-63 в природе не существует, поэтому его получают путем облучения нейтронами природного изотопа никель-62 в ядерном реакторе с дальнейшей радиохимической переработкой и разделением на газовых центрифугах.

По словам Павкина, в основе работы представленного источника используется никель 20%-обогащения по никелю-63, но если использовать никель большего обогащения, то можно повысить мощность, одновременно уменьшив размеры устройства.

Специалист подчеркнул безопасность такого источника питания. "Никель-63 — это так называемый "мягкий" бета-излучатель. В данном случае нет нейтронного, ни гамма-излучения. А электроны бета-излучения полностью поглощаются преобразователем, поэтому, скажем, в случае применения источника для работы кардиостимулятора они даже не будут достигать поверхности кожи", — сказал Павкин.