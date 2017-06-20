Научную программу для ядерного реактора МБИР сформируют за год

НОВОСИБИРСК, 20 июн – РИА Новости. Научная программа, позволяющая начать изготовление и монтаж оборудования для строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора МБИР на быстрых нейтронах, должна быть сформирована в ближайший год, сообщил журналистам во вторник заместитель гендиректора — директор блока по управлению инновациями "Росатома" Вячеслав Першуков.

"Нельзя начать ни изготовление исследовательского оборудования, ни тем более монтаж до тех пор, пока не сформирована научная программа. Для этого сформирован международный проект, в настоящий момент подписано семь соглашений с семью странами", — сказал Першуков в кулуарах форума "Технопром-2017".

Отвечая на вопрос о сроках формирования научной программы для МБИР, Першуков сказал "Я отдаю год". Он не уточнил ее возможную стоимость, так как это будет во многом зависеть от программ стран-партнеров проекта.

"Процесс идет, финансово-экономическая модель принята, мы планируем, что будем привлекать кредитные ресурсы ВЭБа для того, чтобы завершить инфраструктуру, плюс задачи, которые будут сформированы международным сообществом исследователей. Сам управляющий совет, думаю, будет сформирован на следующей неделе во время конференции в Екатеринбурге. Будут представители стран, которые подписали соглашения", — сказал Першуков.

Реактор МБИР строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.

На базе МБИР будет создан международный центр исследований.

Внешэкономбанк (ВЭБ) и "Росатом" на ПМЭФ-2017 заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны изучат возможность финансирования со стороны ВЭБ проекта по строительству реактора, которое планируется завершить к 2022 году.