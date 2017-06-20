Росатом готов помочь вывести из эксплуатации блоки болгарской АЭС

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" готовы принять участие в выводе из эксплуатации третьего и четвертого энергоблоков единственной действующей болгарской АЭС "Козлодуй", в свое время построенной при помощи СССР, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы ASE (инжиниринговый дивизион Росатома) Валерий Лимаренко.

Вывод из эксплуатации — обязательный, заключительный этап жизненного цикла любой АЭС. Растущий мировой рынок услуг по выводу атомных энергоблоков Росатом рассматривает в качестве привлекательного сегмента для развития своего бизнеса. На зарубежном направлении здесь работает германская инжиниринговая компания Nukem Technologies (принадлежит структурам Росатома).

"Сейчас участвуем уже в третьем тендере для АЭС "Козлодуй" — по комплексу по переработке жидких радиоактивных отходов. Техническую заявку мы подали в составе консорциума компаний Росатома. Но Nukem лидер этого консорциума", — сказал Лимаренко.

"В следующем году будет тендер на вывод из эксплуатации третьего и четвертого блоков АЭС "Козлодуй". Ждём следующей стадии тендера", — добавил он.

АЭС "Козлодуй" расположена на берегу реки Дунай, в 200 километрах от столицы страны Софии рядом с городом Козлодуй, в честь которого и получила название.

В 1966 правительства Болгарии и СССР подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции в Болгарии. Строительство АЭС "Козлодуй" началось в апреле 1970 года. В 1974 году станция начала выработку электроэнергии. В 1991-2002 станция располагала 6 энергоблоками суммарной мощностью в 3760 МВт, которые обеспечивали свыше 45 % необходимой Болгарии электроэнергии.

В 2003 и 2006 Болгария была вынуждены выполнить условия Евросоюза и закрыть первые четыре блока АЭС. Оставшиеся два блока №№5 и 6 успешно прошли модернизацию в 2005-2006 годах, и в настоящее время удовлетворяют требованиям безопасности ЕС.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

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