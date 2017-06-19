"Росатом" подписал соглашение о вхождении турецких компаний в АЭС "Аккую"

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в понедельник на форуме "Атомэкспо-2017" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей строительство с участием РФ первой турецкой АЭС "Аккую", передает корреспондент РИА Новости.

Консорциум приобретет 49% "Аккую Нуклеар". У российских компаний останется не менее 51%.

Сумма сделки не разглашается до подписания инвестиционного соглашения, которое ожидается до конца этого года.

"Это самая крупная инвестиция зарубежных компаний в проекты Российской Федерации, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет", — говорится в материалах к подписанию.