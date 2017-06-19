Россия поможет развивать атомные технологии в Уганде, Эфиопии и Судане

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия на форуме "Атомэкспо-2017" в понедельник подписала с Угандой, Эфиопией и Суданом меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

С российской стороны меморандумы подписал заместитель генерального директора госкорпорации Росатом Николай Спасский.

Комплексное предложение Росатома включает в себя не только строительство в этих странах объектов использования атомной энергии, но и подготовке кадров, создании необходимой нормативно-правовой базы и другое.