Росатом надеется в 2017 году подписать контракт по ядерному центру в Замбии

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает до конца текущего года подписать основной контракт на строительство в Замбии центра ядерной науки и технологий, сообщил президент компании "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) Евгений Пакерманов.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE и министерство высшего образования республики Замбия подписали в понедельник на форуме "Атомэкспо-2017" контракт на предварительные изыскания для центра ядерной науки и технологии, который будет построен в Замбии с участием РФ.

"Мы рассчитываем, что согласование и подписание генерального контракта на сооружение центра ядерной науки и технологий состоится до конца 2017 года", — сказал Пакерманов.