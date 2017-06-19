Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE и министерство высшего образования республики Замбия подписали в понедельник на форуме "Атомэкспо-2017" контракт на предварительные изыскания для центра ядерной науки и технологии, который будет построен в Замбии с участием РФ.

Предварительные инженерные изыскания — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий площадки будущего центра и факторов техногенного воздействия. Цель изысканий — получить исходные данные, необходимые для проектирования и сооружения центра. Предварительные инженерные изыскания состоят из полевых работ и лабораторных исследований.

Как отмечается в материалах к подписанию, центр ядерных исследований и технологий позволит Замбии начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей. Центр будет оснащен новейшим оборудованием для проведения исследований в рамках национальной ядерной и исследовательской программ Замбии, что будет способствовать росту уровня образования и науки в стране.

Россия и Замбия в феврале нынешнего года в Москве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении этого центра.

Соглашение предусматривает строительство центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащенного лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий.