Атомная отрасль должна реализовать свой потенциал, считает глава "Росатома"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мировая атомная отрасль должна реализовать свой огромный потенциал, чтобы оставаться глобальным технологическим лидером, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Выступая в понедельник в Москве на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", Лихачев отметил экономическую и экологическую привлекательность атомной энергетики. "Она вносит огромный вклад в прогресс технологий и устойчивое развитие национальных экономик", — сказал он.

"Перед нами открылось окно возможностей, но для того, чтобы в полной мере ими воспользоваться, мы должны меняться. Мировая атомная индустрия должна реализовать присущий ей потенциал технологического лидерства", — сказал глава Росатома.

"Мы должны ориентироваться на технологии завтрашнего дня. Атомные проекты обеспечивают прогресс в машиностроении, электротехнике, создании новых материалов, цифровых системах управления жизненными циклами сложных инженерных объектов, аддитивных технологиях. По сути, мы инициируем создание кластеров и экосистем технологий будущего", — отметил Лихачев.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").