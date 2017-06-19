Атомная отрасль должна реализовать свой потенциал, считает глава "Росатома"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мировая атомная отрасль должна реализовать свой огромный потенциал, чтобы оставаться глобальным технологическим лидером, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Перед нами открылось окно возможностей, но для того, чтобы в полной мере ими воспользоваться, мы должны меняться. Мировая атомная индустрия должна реализовать присущий ей потенциал технологического лидерства", — сказал глава Росатома.
"Мы должны ориентироваться на технологии завтрашнего дня. Атомные проекты обеспечивают прогресс в машиностроении, электротехнике, создании новых материалов, цифровых системах управления жизненными циклами сложных инженерных объектов, аддитивных технологиях. По сути, мы инициируем создание кластеров и экосистем технологий будущего", — отметил Лихачев.
Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").