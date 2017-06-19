В Росатоме рассказали о переговорах по строительству ядерных центров

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В переговорах по возможному строительству с участием России исследовательских ядерных центров в Белоруссии, а также ЮАР, Нигерии и Гане достигнут прогресс, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") Валерий Лимаренко.

На базе ядерных исследовательских центров можно выполнять проекты для энергетики, медицины, промышленности, сельского хозяйства. Строительство таких центров — один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области и часть комплексного предложения Росатома своим зарубежным партнерам. Группа ASE выступает в качестве генерального подрядчика по строительству по российским проектам центров ядерной науки и технологий.

"В настоящий момент группа ASE участвует в подготовке контрактных документов по сооружению центров ядерных исследований в Боливии, Замбии и Вьетнаме. Из перспективных планов можно отметить прогресс в переговорном процессе по сооружению исследовательских центров в ЮАР, Белоруссии, Нигерии и Гане", — сказал Лимаренко.

Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").