Росатом планирует создать совместное предприятие с голландской Lagerwey

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует летом нынешнего года объявить о создании с голландской Lagerwey совместного предприятия по производству в России компонентов ветроэлектроустановок (ВЭУ), которые намечено построить в России.

В понедельник в Москве на форуме "Атомэкспо-2017" АО "ОТЭК" (входит в Росатом, реализует проекты по ветроэнергетике) и Lagerwey подписали лицензионное соглашение о передаче технологий голландской компании для организации выпуска компонентов ВЭУ. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.

"Следующий шаг — создание совместного предприятия, объявить о котором планируется летом этого года", — говорится в материалах к подписанию.

Ранее Росатом выбрал Lagerwey своим партнером по созданию ветроэлектростанций в РФ. Производство компонентов для ветроэлектроустановок намечено локализовать на машиностроительном предприятии Росатома "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область).

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. Ранее в июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Первой намечено построить такую ВЭС в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Эта станция будет состоять из 60 ветроэлектрических установок (ВЭУ) суммарной мощностью до 150 МВт.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").