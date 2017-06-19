Росатом примет участие в выводе из эксплуатации германской АЭС "Библис"

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Германская инжиниринговая компания Nukem Technologies (принадлежит структурам госкорпорации "Росатом") в составе международного консорциума примет участие в выводе из эксплуатации расположенной в Германии АЭС "Библис", сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы ASE (инжиниринговый дивизион Росатома) Валерий Лимаренко.

Вывод из эксплуатации — обязательный, заключительный этап жизненного цикла любой АЭС. Растущий мировой рынок услуг по выводу атомных энергоблоков Росатом рассматривает в качестве привлекательного сегмента для развития своего бизнеса.

"В начале июня Nukem выиграл тендер в составе консорциума на вывод из эксплуатации германской АЭС "Библис", — сказал Лимаренко.

Ранее Nukem Technologies получил контракт на вывод из эксплуатации германской АЭС "Филиппсбург".

АЭС "Библис" (Kernkraftwerk Biblis) расположена на берегу реки Рейн в федеративной земле Гессен. Строительство АЭС "Библис" началось в 1969 году, а 25 августа 1974 года первый реактор станции был пущен. Всего на станции было построено и пущено два реактора типа PWR. Мощность первого блока составляла 1225 МВт, второго – 1300 МВт. Решение об остановке АЭС "Библис" в числе других немецких атомных станций правительство Германии приняло после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Проект второго блока АЭС "Библис" в 1970-х годах стал основой предложения немецкой KWU Ирану по строительству первого блока АЭС "Бушер". Но этот блок немецкая компания не соорудила. Его в итоге достроила Россия.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").