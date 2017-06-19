ЭКСАР может поддержать проект строительства с участием РФ АЭС в Финляндии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, экспортное страховое агентство ЭКСАР может оказать поддержку в финансировании проекта строительства с участием РФ АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, сообщил директор Департамента экспортных кредитов Внешэкономбанка Алексей Тернавский.
"Даже один финансовый институт не в силах осилить весь объем (финансирования) такого крупного проекта", — отметил Тернавский.
"Помимо нашего непосредственного участия, мы будем привлекать ЭКСАР, мы будем синдицироваться с российскими коммерческими банками, помогать привлечению финансирования от зарубежных кредитных экспортных агентств", — сказал он, не уточнив подробностей.
Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").
АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.
В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.