ЭКСАР может поддержать проект строительства с участием РФ АЭС в Финляндии

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, экспортное страховое агентство ЭКСАР может оказать поддержку в финансировании проекта строительства с участием РФ АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, сообщил директор Департамента экспортных кредитов Внешэкономбанка Алексей Тернавский.

Выступая в понедельник на форуме "Атомэкспо-2017", Тернавский отметил, что проект "Ханхикиви", первый для Внешэкономбанка, когда он "принимает на себя проектный риск".

"Даже один финансовый институт не в силах осилить весь объем (финансирования) такого крупного проекта", — отметил Тернавский.

"Помимо нашего непосредственного участия, мы будем привлекать ЭКСАР, мы будем синдицироваться с российскими коммерческими банками, помогать привлечению финансирования от зарубежных кредитных экспортных агентств", — сказал он, не уточнив подробностей.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.

Международное подразделение госкорпорации "Росатом" компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.

В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.