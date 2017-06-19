Росатом начал выпуск ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для западных АЭС

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала производство разработанного в России ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для реакторов АЭС, работающих в США и Швеции, сообщил РИА Новости в понедельник в кулуарах форума "Атомэкспо-2017" вице-президент топливной компании Росатома ТВЭЛ Алексей Григорьев.

"Производство уже началось", — сказал Григорьев. По его словам, производство организовано пока в тех объемах, которые необходимы для обеспечения ранее заключенных контрактов ТВЭЛ с компаниями из Швеции и США.

"Есть перспективы расширения производства. Все будет зависеть от потребностей рынка", — добавил Григорьев.

По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом Росатома на рынке ядерного топлива для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более половины действующих реакторов в мире). ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) на коммерческую поставку топливных сборок "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR.

Ранее сообщалось, что производить "ТВС-Квадрат" будет предприятие ТВЭЛ "Новосибирский завод химконцентратов" (Новосибирск).