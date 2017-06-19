Сибирские физики приступят к изготовлению оборудования для реактора ИТЭР

НОВОСИБИРСК, 19 июн – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) до конца года планируют приступить к изготовлению деталей для экспериментального международного термоядерного реактора ИТЭР, запуск которого запланирован на 2025 год, сообщил журналистам в понедельник директор института Павел Логачев.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Соглашение о сооружении термоядерной установки ИТЭР было подписано в 2006 году. Страны Европы вносят около 45% объема финансирования проекта, на долю России приходится примерно 9% от общей суммы, которые будут инвестированы в форме высокотехнологичного оборудования.

"Первый физический пуск плазмы запланирован на 2025 год – это очень важный этап, когда все системы установки будут включены в близком к номиналу режиме. Мы должны сделать свое оборудование именно к этому сроку. Мы отвечаем за вставки в камеры, которые непосредственно контактируют с горячей плазмой (порт-плаги) и диагностируют ее параметры. Здесь в институте мы интегрируем работу нескольких стран и научных организаций – Южная Корея, США, Индия, Китай", — сказал Логачев.

Он отметил, что приборы, созданные научными организациями этих стран, ИЯФ вставит в несущий конструктив, по отверстиям которого будут идти каналы охлаждения, диагностики, чтобы минимизировать поток нейтронов из реактора. Для создания порт-плагов институт приобрел на собственные средства современный комплекс для трехмерной обработки крупногабаритных деталей с функцией глубокого сверления. Стоимость оборудования превышает 100 миллионов рублей. Стоимость всех работ Института по разработке и изготовлению оборудования для ИТЭР составит около 1 миллиарда рублей.

"В этом году пройдет утверждение всех чертежей и их согласование с нашими заказчиками-партнерами из других стран, и в конце года мы начнем производство. Все для этого уже готово, не мы "держим", это международный процесс", — сказал Логачев, добавив, что на станке планируется также изготавливать оборудование для другого проекта термоядерного реактора, который сейчас развивается в США, так называемый "безнейтронный термояд".

"У коллектива, который очень органично сочетает в себе фундаментальные разработки, практическое применение и имеет мощнейший инженерный потенциал, есть серьезное будущее. Мы поддерживали, поддерживаем и дальше будем поддерживать такие организации. ИЯФ может являться интегратором различных программ, где можно не только посмотреть, но и непосредственно принять участие в работе над созданием новых перспективных наукоемких технологий", — сказал, в свою очередь, глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, отметив, что ИЯФ займет одно из ключевых мест в реализации стратегии научно-технологического развития России.