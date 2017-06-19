Подготовка грунтов под будущую АЭС "Бушер-2" в Иране начнется к концу года

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Укрепление грунтов под основными зданиями и сооружениями нового энергоблока №2 иранской АЭС "Бушер", который будет построен с участием России, намечено начать в четвертом квартале нынешнего года, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы компаний ASE (генподрядчик строительства атомной станции, входит в госкорпорацию "Росатом") Валерий Лимаренко.
"К укреплению грунтов под основные здания энергоблока №2 планируем приступить в четвертом квартале 2017 года. На сегодняшний момент выпущен технический проект на укрепление грунтов, начата разработка рабочей документации", — сказал Лимаренко.
Он напомнил, что в марте нынешнего года на площадке будущей второй очереди АЭС "Бушер" начались строительно-монтажные работы по вертикальной планировке.
"Особо отмечу, что эти работы выполняются иранской субподрядной организацией, и привлечение к участию в российских зарубежных проектах местных организаций – это принципиальная позиция госкорпорации "Росатом", — добавил Лимаренко.
Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.
Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").