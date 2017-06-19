Подготовка грунтов под будущую АЭС "Бушер-2" в Иране начнется к концу года

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Укрепление грунтов под основными зданиями и сооружениями нового энергоблока №2 иранской АЭС "Бушер", который будет построен с участием России, намечено начать в четвертом квартале нынешнего года, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы компаний ASE (генподрядчик строительства атомной станции, входит в госкорпорацию "Росатом") Валерий Лимаренко.

Укрепление грунта — один из этапов подготовки к началу строительства АЭС, необходимый для уменьшения осадки зданий и сооружений атомной станции, и обеспечивающий их устойчивость при возможном сейсмическом воздействии.

"К укреплению грунтов под основные здания энергоблока №2 планируем приступить в четвертом квартале 2017 года. На сегодняшний момент выпущен технический проект на укрепление грунтов, начата разработка рабочей документации", — сказал Лимаренко.

Он напомнил, что в марте нынешнего года на площадке будущей второй очереди АЭС "Бушер" начались строительно-монтажные работы по вертикальной планировке.

"Особо отмечу, что эти работы выполняются иранской субподрядной организацией, и привлечение к участию в российских зарубежных проектах местных организаций – это принципиальная позиция госкорпорации "Росатом", — добавил Лимаренко.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" — АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик — АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).

Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.

Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").