В России началось производство оборудования для иранской АЭС "Бушер-2"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Изготовление оборудования, необходимого для строительства с участием России второй очереди иранской АЭС "Бушер" (АЭС "Бушер-2"), началось в России, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент группы компаний ASE (генподрядчик строительства атомной станции, входит в госкорпорацию "Росатом") Валерий Лимаренко.

"Уже подписаны договора на изготовление устройства локализации расплава, так называемой ловушки расплава, для второго и третьего энергоблока АЭС. Более того, компания — производитель уже начала изготавливать это сложнейшее оборудование. Также заключены договора на поставку оборудования для машинных залов. Планируются к подписанию еще ряд договоров на оборудование длительного цикла изготовления", — сказал Лимаренко.

Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

По словам Лимаренко, также "началась проработка закупки ядерной паропроизводящей установки и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП)".

"Это сложная и кропотливая работа, в которой задействовано большое количество специалистов "Атомстройэкспорта", основная цель которой — обеспечить поставку оборудования точно в установленные сроки. Именно такой подход позволит сократить основной период сооружения, так как оборудование будет доставляться сразу в зону монтажа", — отметил Лимаренко.

Ранее сообщалось, что ловушки расплава для АЭС "Бушер-2" изготовит АО "Тяжмаш" (Сызрань, Самарская область), ловушку для блока №2 станции планируется изготовить и поставить заказчику до конца 2018 года, а ловушку для блока №3 — до конца 2019 года.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" — АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик — АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).

Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация займет 10 лет. Работы по физическому пуску второго энергоблока АЭС "Бушер" намечено начать в октябре 2024 года, такие же работы на третьем энергоблоке по плану стартуют в апреле 2026 года.

Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").