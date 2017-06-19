Пуск реактора нового блока N3 Тяньваньской АЭС в Китае намечен на октябрь

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пуск реактора построенного с участием России нового энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае намечен на октябрь нынешнего года, загрузка ядерного топлива может начаться уже в конце июля, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы ASE (генподрядчика строительства атомной станции) Валерий Лимаренко.

"По графику сооружения этого энергоблока начало загрузки топлива запланировано на конец августа 2017 года. Соответственно, выход на МКУ (минимально контролируемый уровень мощности — ред.) запланирован на октябрь нынешнего года", — сказал Лимаренко.

Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Атомщики в таких случаях образно говорят, что после выхода на МКУ реактор "начинает жить".

"Однако, понимая важность создания дополнительных резервов времени в период пуско-наладочных работ на энергоблоке, специалисты российской и китайской сторон поставили перед собой амбициозную задачу – выйти на загрузку топлива на месяц раньше запланированного срока, к концу июля 2017 года. Сейчас мы совместно с китайскими коллегами ведем диалог с надзорными органами Китая с целью досрочной защиты разработанного нами документа – окончательного отчета по обоснованию безопасности – и получения лицензии на загрузку", — отметил Лимаренко.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В основу сооружения станции положен усовершенствованный российский проект АЭС-91 с реакторами ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ.

В 2007 году было успешно завершено строительство 1-го и 2-го энергоблоков мощностью по 1000 МВт каждый, завершается строительство третьего и четвертого блоков также с реакторами ВВЭР-1000. Начало эксплуатации энергоблока №3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.

Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").