Пуск реактора нового блока N3 Тяньваньской АЭС в Китае намечен на октябрь

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пуск реактора построенного с участием России нового энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае намечен на октябрь нынешнего года, загрузка ядерного топлива может начаться уже в конце июля, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы ASE (генподрядчика строительства атомной станции) Валерий Лимаренко.
Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Атомщики в таких случаях образно говорят, что после выхода на МКУ реактор "начинает жить".
"Однако, понимая важность создания дополнительных резервов времени в период пуско-наладочных работ на энергоблоке, специалисты российской и китайской сторон поставили перед собой амбициозную задачу – выйти на загрузку топлива на месяц раньше запланированного срока, к концу июля 2017 года. Сейчас мы совместно с китайскими коллегами ведем диалог с надзорными органами Китая с целью досрочной защиты разработанного нами документа – окончательного отчета по обоснованию безопасности – и получения лицензии на загрузку", — отметил Лимаренко.
В 2007 году было успешно завершено строительство 1-го и 2-го энергоблоков мощностью по 1000 МВт каждый, завершается строительство третьего и четвертого блоков также с реакторами ВВЭР-1000. Начало эксплуатации энергоблока №3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.
Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").