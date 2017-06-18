Проект российского топлива для западных АЭС покажут на форуме "Атомэкспо"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Проект по созданию российского инновационного ядерного топлива "ТВС-Квадрат", предназначенного для АЭС, построенных по западным технологиям, будет представлен в Москве на форуме "Атомэкспо-2017", сообщила пресс-служба топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.

По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом "Росатома" на рынке ядерного топлива для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более половины действующих реакторов в мире). ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция) на коммерческую поставку топливных сборок "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR.

В ходе "Атомэкспо-2017" на стенде ТВЭЛ будет показан макет сборки "ТВС-Квадрат". Кроме того, ТВЭЛ расскажет участникам и гостям форума об этом проекте в формате ядерно-технологического кейса "ТВС-Квадрат" – инновационное предложение "Росатома" для энергетических реакторов PWR". Он будет посвящен рассказу о технологических и экономических преимуществах российской разработки.

Программа ТВЭЛ на форуме включает в себя демонстрацию предложений в области продукции общепромышленного назначения. Будут представлены достижения топливной компании "Росатома" по таким ключевым направлениям, как новая энергетика, машиностроение, металлургия и химия.

Впервые в рамках "Атомэкспо" ТВЭЛ представит интерактивную версию аппаратурно-технологической схемы первого в России импортозамещающего производства пигментного диоксида титана – основы белой краски и различных красителей, включая пищевые. Это производство планируется организовать на предприятии ТВЭЛ "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область).

Также ТВЭЛ расскажет о своем опыте по выводу из эксплуатации радиационно-опасных объектов. Топливный дивизион Росатома является первопроходцем в атомной отрасли в части демонтажа объектов "ядерного наследия".

Предприятия, входящие в контур управления ТВЭЛ, занимаются обогащением урана, разработкой и производством газовых центрифуг и оборудования к ним, производством и реализацией (включая экспорт) ядерного топлива и сопутствующей неядерной продукции. Сегодня каждый шестой ядерный энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Форум пройдет 19-21 июня в Москве. Организатор "Атомэкспо-2017" – госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").